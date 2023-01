Ηράκλειο

Ηράκλειο: καυγάδισαν και τον χτύπησε με την κατσούνα στο κεφάλι

Τι κατήγγειλε ο άνδρας για την επίθεση που δέχτηκε με κατσούνα στην Κρήτη.

Ένα περιστατικό βίας, συνέβη στην Κρήτη, καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής στις Βούτες του δήμου Ηρακλείου.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 69χρονος, πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε έναν 29χρονο συντοπίτη του για επίθεση.

Όπως ανέφερε, ο νεαρός τον χτύπησε με κατσούνα, στο κεφάλι στα πόδια και στα χέρια.

Σύμφωνα με τον 69χρονο, ο λόγος της επίθεσης έχει να κάνει με κτηματικές διαφορές που είχαν δύο άντρες καθώς έχουν χωράφια που γειτνιάζουν.

Το θύμα της επίθεσης έχει κατονομάσει τον δράστη ο οποίος και αναζητείται από την αστυνομία.

