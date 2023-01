Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η υπάλληλος που το χέρι της πιάστηκε στη μηχανή του κιμά

Η 26χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μέρος του μηχανήματος που είχε εγκλωβιστεί το χέρι της.

Έχασε τελικά το χέρι της η 26χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σε μηχανή με κιμά. Σύμφωνα με το cretapost, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού δεν κατέστη δυνατό να σωθεί το χέρι της άτυχης γυναίκας με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί.

Η 26χρονη, μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό της, εισήχθη στο χειρουργείο του ΠΑΓΝΗ προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση.

Το σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε κρεοπωλείο στο Ασήμι Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια εργασιών το χέρι της 26χρονης εργαζόμενης γυναίκας πιάστηκε στη μηχανή του κιμά από το σημείο του καρπού.

Επικράτησε έντονη αναστάτωση με τους συναδέλφους της, έντρομους, να ειδοποιούν τις αρχές. Μάλιστα, στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβίσουν το χέρι της άτυχης 26χρονης.

Όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, οι άνδρες της ΕΜΑΚ αφαίρεσαν τον μεγαλύτερο όγκο του μηχανήματος ωστόσο έμεινε κάποιο καθώς έπρεπε να αφαιρεθεί με τη συνδρομή γιατρών.

