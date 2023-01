Αχαΐα

Ναρκωτικά - Πάτρα: Έκρυβε μεγάλες ποσότητες κάνναβης στο σπίτι του και σε γκαράζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία τριετία είχε συλληφθεί τουλάχιστον δύο φορές, ωστόσο κυκλοφορούσε ελεύθερος, συνεχίζοντας την παράνομη δράση του.

Σε χώρους αποθήκευσης ναρκωτικών είχε μετατρέψει το σπίτι του και γκαράζ στην Αγυιά, 58χρονος Πατρινός που συνελήφθη για εμπορία και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης. Σε επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 .800 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας, ζυγαριά ακριβείας και 925 ευρώ.

Η αγοραπωλησία

Ειχε προηγηθεί η σύλληψή του από αστυνομικούς του Τμήματος Αμεσης Δράσης Πατρών, μετά από αγοραπωλησία σε χρήστη που επίσης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ο πελάτης είναι οδηγός φορτηγού που εκτελεί διεθνείς μεταφορές μέσω του λιμανιού της Πάτρας και από ό,τι φαίνεται πριν το ταξίδι του για το εξωτερικό συνήθιζε να κάνει στάση για «προμήθειες». Στην κατοχή του διακινητή βρέθηκε ηρωίνη 2.4 γραμμαρίων και στον αγοραστή αυτοσχέδια συσκευασία κάνναβης 1.1 γραμμαρίων.

Η χασισοφυτεία

Το τελευταίο 20ημερο, ο Πατρινός είχε τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση, με τους αστυνομικούς να επεμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Εκτιμάται πως στη «δουλειά» δεν ήταν μόνος, αλλά είχε περισσότερους από έναν συνεργούς, που αναζητούνται. Οσον αφορά στα σχεδόν 13 κιλά κάνναβης, που κατά πληροφορίες φέρεται να προέρχονται απευθείας από «ντόπια» χασισοφυτεία, ο 58χρονος από τη διάθεσή τους θα αποκόμιζε περίπου 192.000 ευρώ.

Με παρελθόν

Ο κατηγορούμενος που τηρεί σιγή ιχθύος, δηλώνοντας ωστόσο χρήστης ηρωίνης, διακινούσε μεγάλες ποσότητες κάνναβης στην Πάτρα και σε διάφορες περιοχές της Αχαΐας. Την τελευταία τριετία είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές από τηΔίωξη Ναρκωτικών Πάτρας για εμπορία και διακίνηση, ωστόσο κυκλοφορούσε ελεύθερος, συνεχίζοντας την παράνομη δράση του. Με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία χθες, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πατρών, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Ο πληθυσμός μειώθηκε για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια

Κερατέα: Σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Αποχωρούν τα μέλη των βασιλικών οικογενειών