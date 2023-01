Ξάνθη

Ξάνθη: Λύκος κατασπάραξε κυνηγόσκυλο

Η ανακοίνωση από τον Κυνηγετικό σύλλογο Ξάνθης για το περιστατικό.

Ένα ακόμη περιστατικό επίθεσης λύκου σε κυνηγόσκυλο καταγράφεται στην Ξάνθη, ενώ πληθαίνουν τα περιστατικά, που άγρια ζώα κατεβαίνουν ολοένα και περισσότερο στον αστικό ιστό.

Όπως ενημερώνει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης:

«Νέο κρούσμα επίθεσης λύκου σε κυνηγόσκυλο το Σάββατο 14/1/2023 στην περιοχή Πίλημα-Ξάνθης, εφιστούμε την προσοχή σας».

Μάλιστα σε σχετική φωτογραφία που κοινοποίησε στα social media ο Κυνηγετικός Σύλλογος διακρίνεται το άτυχο σκυλί να έχει κυριολεκτικά κατασπαραχθεί από το λύκο.

