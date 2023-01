Αχαΐα

Πάτρα: Ντελιβεράς έσωσε άνδρα που υπέστη ανακοπή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διανομέας έγινε “σωτήρας” για τον άνδρα, τον οποίο είδε πεσμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας. Πως περιγράφει ο ίδιος το περιστατικό. Τι λένε οι γιατροί για την καταλυτική παρέμβαση του ντελιβερά.

Την ζωή του σε έναν ντελιβερά χρωστάει ένας 60χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς, στην πυλωτή της πολυκατοικίας του, στην Πάτρα.

Ο ντελιβεράς είδε τον άτυχο άντρα πεσμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας και δεν έμεινε απαθής. Ειδοποίησε τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μέχρι να φτάσουν, έκανε όσα του έλεγαν στο τηλέφωνο.

Ο άνδρας σύμφωνα με την εφημερίδα «Γνώμη», αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία. Τον είδε ο ντελιβεράς που περνούσε έξω από το σπίτι του, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και ανέλαβε χρέη διασώστη, ακολουθώντας τις οδηγίες από το Κέντρο του ΕΚΑΒ, για να µην χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη ζωή του 60χρονου.

Καταλυτική στη συνέχεια αποδείχθηκε η επέµβαση γιατρού και διασωστών της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ Πάτρας, αλλά και του δικυκλιστή διασώστη, που έσπευσαν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον 60χρονο, ο οποίος ανένηψε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» για να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

«Είχε χαμηλούς παλμούς και ξεκίνησα να κάνω ΚΑΡΠΑ»

Η αντίδραση του ντελιβερά ήταν άμεση, όπως περιέγραψε ο ίδιος. Κατέβηκε από το μηχανάκι χωρίς δεύτερη σκέψη και πήγε προς το μέρος του 60χρονου. Αμέσως ξεκίνησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, σώζοντάς του τη ζωή. «Είδα τον άνθρωπο πεσμένο κάτω, είχε πάθει έμφραγμα, κοίταξα να δω αν έχει παλμούς και αναπνοή, είχε χαμηλούς παλμούς και ξεκίνησα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Η όλη διαδικασία δεν ξέρω πόσο κράτησε, μου φάνηκε αιώνας», δήλωσε ο Κωσταντίνος Σπαθαρης.

Λίγα λεπτά αφού του έκανε ΚΑΡΠΑ, οι σφυγμοί είχαν ξεκινήσει να επανέρχονται. Αμέσως έφτασε στο σημείο και το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. «Πρώτη φορά το έκανα στην πράξη, έχω κάνει μόνο εκπαίδευση και ήμουν ψύχραιμος γιατί μετά όταν τελείωσε το σκηνικό ήμουν σε σοκ, δεν περιγράφεται το συναίσθημα ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει, ο άνθρωπος να είναι καλά», πρόσθεσε.

Γιατροί του νοσοκομείου επιβεβαίωσαν ότι η ΚΑΡΠΑ που εφάρμοσε ο διανομέας στον άτυχο άνδρα ήταν η κίνηση που έσωσε τη ζωή του 60χρονου. «Είμαι ναυαγοσώστης και έχω παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Πιστεύω όποιος και να ήταν και να ήξερε ΚΑΡΠΑ θα το έκανε» τόνισε μιλώντας στο MEGA, ενώ πέρα από την ηρωική αντίδραση του Κωσταντίνου, καταλυτική ήταν και η βοήθεια μίας κοπέλας που τον βοήθησε και κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιώσεις - Καπραβέλος: Αν φορούσαμε μάσκα, θα είχαμε γλιτώσει θανάτους και τα μισά κρούσματα (βίντεο)

Τροχαίο στον Κηφισό: Γέμισε ο δρόμος με πορτοκάλια - Προβλήματα στην κυκλοφορία (εικόνες)

Μοσχάτο - Απαγχονισμός: “Η 47χρονη φιλοξένησε τον 50χρονο μετά τον ξυλοδαρμό του” (βίντεο)