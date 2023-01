Χανιά

Χανιά - ομαδικός βιασμός 23χρονης: Ξέσπασε σε κλάματα ο μοναδικός μάρτυρας

Η αγανάκτηση του μοναδικού μάρτυρα της υπόθεσης όταν πληροφορήθηκε την νέα αναβολή, ενώ έχει παραστεί 9 φορές χωρίς να γίνει η δίκη!

Από ένα απρόσμενο γεγονός σημαδεύτηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του ομαδικού βιασμού 20χρονης τουρίστριας στο Εφετείο Χανίων, η οποία οδηγήθηκε σε αναβολή, προκαλώντας την αγανάκτηση του μοναδικού μάρτυρα. «Δεν μπορώ να ξαναέρθω. Έχω έρθει εννέα φορές! Δεν γίνεται αυτό κάθε φορά, νόμιζα πως σήμερα θα τελείωνε!» είπε ο μάρτυρας που είναι οδηγός ταξί στο επάγγελμα.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου προσπάθησε να τον ηρεμήσει λέγοντας ότι τον καταλαβαίνει, με αποτέλεσμα εκείνος να αγανακτεί ακόμα περισσότερο.

Ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων σε αυστηρό τόνο του είπε ότι «Εδώ κύριε παίζονται ανθρώπινες ζωές, οι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με πολυετή κάθειρξη κι εσείς μας λέτε ότι ταλαιπωρείστε να έρχεστε;». Τελικά o μάρτυρας αποχώρησε με λυγμούς ενώ τα κλάματά του ακούγονταν σε όλο το κτήριο.

Η υπόθεση

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018, όταν στις 10.00 το πρωί, η αστυνομία ενημέρωσε το Λιμενικό στο Ρέθυμνο, ότι στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 23χρονη Φινλανδή η οποία καταγγέλλει βιασμό από δύο Αλβανούς ηλικίας 20 ετών. Μετά από παραγγελία του Λιμενικού η συγκεκριμένη νεαρή εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό, των σύμφωνα με την καταγγελία, δραστών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και με στοιχεία από ανώτατο αξιωματικό του Λιμενικού, ενημερώθηκε για τη σύλληψη τελικά των δύο νεαρών, οι οποίοι έλαβαν 48ωρη προθεσμία για απολογία η οποία και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29.8.18. Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν, την με περιοριστικούς όρους απελευθέρωση τους, τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και η υπόθεση να ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας η 23χρονη, σύρθηκε με τη βία στον λιμενοβραχίονα του εμπορικού λιμένα στο Ρέθυμνο, όπου και παρέμεινε από τα ξημερώματα της Κυριακής στις 1.30 έως και το πρωί στις 7.00. Όλες τις ώρες της παραμονής τους στο σημείο, ο ένας εκ των νεαρών τέλεσε το βιασμό ενώ ο δεύτερος βιντεοσκοπούσε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο. Τις πρωινές ώρες οι φερόμενοι ως δράστες απελευθέρωσαν την 23χρονη η οποία και βρέθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή βοήθειας. Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία και στη συνέχεια ενημερώθηκε το Λιμενικό δεδομένου ότι η πράξη τελέστηκε σε χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού.

Στη σύλληψή τους βοήθησε η επικοινωνία του 20χρονου Αλβανού ο οποίος είχε τραβήξει βίντεο, ο οποίος και ζήτησε ραντεβού εκ νέου στην κοπέλα. Άνδρες του λιμενικού εντόπισαν και συνέλαβαν τον 20χρονο και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και ο φίλος του.

Η νεαρή τουρίστρια επέστρεψε στην πατρίδα της ενώ η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης με τους δύο νεαρούς να έχουν κριθεί ένοχοι σε πρώτο βαθμό για κατάχρηση σε ασέλγεια ατόμου που είναι αδύνατο να αντισταθεί και τους έχουν επιβληθεί ποινές με αναστολή μέχρι το Εφετείο.

Πηγή:zapranews.gr

