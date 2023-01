Ιωάννινα

Ιωάννινα: καταδίωξη δραπέτη στο κέντρο της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο κέντρο των Ιωαννίνων νωρίς το μεσημέρι. Κυνηγητό δραπέτη στην πόλη.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο κέντρο των Ιωαννίνων, όταν ένας Ρώσος κρατούμενος μετά το δικαστήριο που είχε, κατάφερε να αποδράσει την στιγμή που οδηγήθηκε στην κλούβα για να επιστρέψει στη φυλακή Σταυρακίου.

Ο 29χρονος εκτίει ποινή φυλάκισης για μεταφορά μεταναστών με ιστιοπλοϊκό προς την Ιταλία.

Στις 12:30 μ.μ. μετά το τέλος της δίκης για την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων, ο κρατούμενος την στιγμή που οδηγήθηκε στην κλούβα αν και φορούσε χειροπέδες κατάφερε να απωθήσει τον σωφρονιστικό υπάλληλο και να διαφύγει στα στενά της πόλης. Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ κινητοποιήθηκαν αμέσως και λίγα λεπτά αργότερα ο 29χρονος Ρώσος συνελήφθη.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Μαχαίρωσε τη μητέρα του παιδιού του

Αρμενία: Δεκάδες στρατιωτικοί νεκροί από φωτιά σε στρατώνα

Βοιωτία: φωτιά στον Ορχομενό