Θεσπρωτία

Κακοκαιρία - Παραμυθιά: Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” σπίτια και στάβλους (εικόνες)

Κατέρρευσαν στέγες, καμινάδες και περιφράξεις. Δεκάδες κλήσεις για παρέμβαση της Πυροσβεστικής στην περιφέρεια Ηπείρου.

Αρκετά προβλήματα σε όλη την Ήπειρο προκάλεσε η κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη. Θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν την περιοχή της Παραμυθιάς προκαλώντας ζημιές σε κατοικήσιμα σπίτια και σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν σε δυο τουλάχιστον σπίτια οι στέγες κατέρρευσαν, και σε αρκετά ακόμη προκλήθηκαν ζημιές σε στέγες, καμινάδες και περιφράξεις. Επίσης σοβαρές ζημιές υπέστησαν κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.

Αρκετοί είναι αυτοί που μιλούν για ανεμοστρόβιλο το πέρασμα του οποίου προκάλεσε τις ζημιές και τα προβλήματα.

Μέσα στη νύχτα κινητοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες για να μπορέσουν να πάρουν πρόχειρα μέτρα ενώ τις επόμενες ώρες θα υπάρχει ακριβής εικόνα για την έκταση των ζημιών.

Προβλήματα μικρότερης έκτασης, από πτώσεις δέντρων και καταπτώσεις καταγράφονται σε όλη την Ήπειρο.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να παρέμβει σε δεκάδες περιπτώσεις στην περιφέρεια Ηπείρου για να απομακρύνει δέντρα από δρόμους ή για να λύσει άλλα προβλήματα.

Πηγή: epiruspost.gr





