Ηλεία

Βαρθολομιό: Φόλες σε αδέσποτα της περιοχής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγανάκτηση και τρόμος στους κατοίκους της περιοχής, που είδαν τα ζώα να θανατώνονται.

Οργή έχει προκαλέσει στο Βαρθολομιό Ηλείας, το γεγονός πως άγνωστοι πέταξαν φόλες σε ζωάκια της περιοχής..

Έξι σκύλοι και οκτώ γάτες ξεψύχησαν ήδη στην περιοχή, ενώ ο Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Πηνειού κατάφερε να διασώσει δύο σκυλάκια που είχαν φάει τις φόλες.

Οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Ηλείας, ζητούν τον άμεσο εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία του ή των υπεύθυνων.

Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γεωργόπουλος κατήγγειλε και καταδίκασε αυτές τις απάνθρωπες συμπεριφορές.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμού των δραστών.

Δεν είναι, όμως η πρώτη φορά που κάποιος προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς ένα χρόνο πριν σάλο είχε προκαλέσει η είδηση της δολοφονίας σκυλιών στο δάσος των Θινών, με τους δράστες να χρησιμοποιούν δηλητηριασμένα πουλιά ως δόλωμα, με σκοπό να εξολοθρεύσουν τα σκυλιά της περιοχής.

Πηγή: patrisnews.com

Εικόνες: Facebook/Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Πηνειού

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Κακοκαιρία... με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες το Σάββατο

Πλεύρης - Φάρμακα: έλεγχος σε 9 πολυεθνικές για τα αποθέματα

Missing alert για την εξαφάνιση 16χρονου