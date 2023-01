Δωδεκανήσα

Ρόδος - Αγνοούμενη μητέρα: Η διαδρομή και το τελευταίο στίγμα της 44χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 44χρονης μητέρας στην Ρόδο. Τι κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας λίγο πριν εξαφανιστεί.



Με την λήψη καταθέσεως από τον 67χρονο κτήτορα του ησυχαστηρίου του Αγίου Παϊσίου στον Αρχάγγελο συνεχίστηκαν χθες οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και του Α.Τ. Αρχαγγέλου για τον εντοπισμό της 44χρονης μητέρας, που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στην Ρόδο, η οποία αγνοείται από το πρωί της Δευτέρας.



Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στις 16:00 της Δευτέρας -ημέρα κατά την οποία χάθηκαν τα ίχνη της 44χρονης, από κάμερα ασφαλείας προκύπτει ότι η αγνοούμενη οδηγώντας το όχημά της, βγαίνει από τη δημοτική κοινότητα Μαλώνας μέσα από παραδρόμους με κατεύθυνση προς τη δημοτική κοινότητα Μασάρων.



Όπως προκύπτει, ενόσω περνάει από γεφυράκι στην έξοδο του χωριού, φέρεται να αλλάζει κατεύθυνση κι αυτό είναι το τελευταίο στίγμα που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους από την 44χρονη, όπως προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας.



Οπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι στις 15:55 της ίδιας ημέρας, αναχωρεί από την περιοχή «Στεγνά» όπου βρισκόταν, ο κτήτορας του μοναστηριού το οποίο είχε επισκεφθεί στις 13:20 της Δευτέρας η αγνοούμενη μητέρα, το οποίο επισκεπτόταν τακτικά η ίδια και δεν είναι αναγνωρισμένο από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.



Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι η φερόμενη ως Ιερά Μονή Οσίου Παϊσίου Αρχαγγέλου δεν αποτελεί Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου. Ο συγκεκριμένος ιερός ναός, όπως ξεκαθαρίζει η Μητρόπολη, αποτελεί κτίσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και οικοδομήθηκε χωρίς να έχει δοθεί άδεια από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.

Ο ιδιοκτήτης της Μονής δεν είναι κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως.



Με δεδομένη την ως άνω καταγραφή των καμερών αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μαρτυρία από ημεδαπό που θέλει το αυτοκίνητο της αγνοούμενης να εθεάθη στην περιοχή, σε αγροτικό δρόμο και να οδηγείται από άνδρα με μούσια άγνωστης ταυτότητας, ο κτήτορας του ησυχαστηρίου κλήθηκε χθες για εξηγήσεις.



Ο μάρτυρας μάλιστα τοποθετεί το αυτοκίνητο στην περιοχή περί ώραν 12.30 της Δευτέρας και τον άγνωστο να ανεβαίνει στο βουνό μόνος του.

Από την πρώτη κατάθεση που έδωσε δεν προέκυψε κάτι νεότερο και εμμένει στον ισχυρισμό του ότι ο ίδιος ήταν στα Στεγνά σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του και αναχώρησε για τον Αρχάγγελο ενώ αργότερα επέστρεψε.

Ηδη στην περιοχή όπου εθεάθη για τελευταία φορά η 44χρονη, ξεκίνησαν έρευνες από ειδικά κλιμάκια με τη συμμετοχή και ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών.



Θυμίζουμε ότι έχει ήδη προκύψει ότι η 44χρονη εισήλθε περί ώραν 01.20 στο ησυχαστήριο του Αγίου Παϊσίου στον Αρχάγγελο και αναχώρησε από το σημείο μια ώρα μετά.





Προέκυψε εξάλλου από καταθέσεις ότι η 44χρονη συνομιλούσε μετά την αναχώρησή της από το σημείο στο κινητό της τηλέφωνο και ότι το στίγμα του χάθηκε αργότερα.



Ένας βοσκός κατέθεσε ότι την περασμένη Δευτέρα -ημέρα κατά την οποία χάθηκαν τα ίχνη της – περίπου στις 15:30 στην περιοχή «Λιβάδια», μεταξύ Αρχαγγέλου και Μαλώνας, η αγνοούμενη μητέρα του ζήτησε πληροφορίες για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στην περιοχή.



Στη συνέχεια η 44χρονη φαίνεται πως κατευθύνθηκε με το αυτοκίνητό της σε άλλο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στην περιοχή «Νιόγλια» όπου εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό της, χωρίς όμως κανένα ίχνος της ίδιας.

Το πρωί της Δευτέρας είχε αναχωρήσει από την οικία της επί της οδού Δ. Αναστασιάδη με το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της, χρώματος γκρι, με κατεύθυνση το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου στ’ Ασγούρου, όπου άφησε το παιδί της. Το πρωί της Τρίτης το αυτοκίνητό της βρέθηκε από κάτοικο της Μαλώνας ντελαπαρισμένο σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή «Νιόγλια» που οδηγεί στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ενές Καντέρ στον ΑΝΤ1:Ο Ερντογάν είναι ένας βάρβαρος δικτάτορας

Ρεύμα - ΔΕΗ: Βουτιά στις τιμές τον Φεβρουάριο

Δολοφονία στην Καλαμάτα: “Βρέθηκε” ο ένας δράστης