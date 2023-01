Δωδεκανήσα

Ρόδος: Η αγνοούμενη μητέρα βρέθηκε ζωντανή

Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που βρέθηκε από περιπατητή. Σε ποια περιοχή εντοπίστηκε. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.



Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που βρέθηκε από αλλοδαπό περιπατητή σε βουνό στα Μάσσαρη και πρόκειται για την 44χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί στην Ρόδο από το πρωί της Δευτέρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα έδωσε το όνομα της στον περιπατητή που ενημέρωσε τρίτους και εκείνοι την ΕΛΑΣ που έσπευσε στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δείχνει χαμένη και εξαντλημένη. Ήταν ξυπόλητη, ταλαιπωρημένη και το χρώμα στα χείλη της άσπρο πράγμα που παραπέμπει σε αφυδάτωση.

Ο περιπατητής που την εντόπισε έστειλε φωτογραφία με το κινητό του έγινε ταυτοποίηση και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε και την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στην συνέχεια αναμένεται να διενεργηθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε.

Η 44χρονη το πρωί της Δευτέρας είχε αναχωρήσει από την οικία της με το αυτοκίνητο της με κατεύθυνση το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου στ’ Ασγούρου, όπου άφησε το παιδί της. Το πρωί της Τρίτης το αυτοκίνητό της βρέθηκε από κάτοικο της Μαλώνας ντελαπαρισμένο σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή «Νιόγλια» που οδηγεί στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου.

Εν τω μεταξύ, από κάμερα ασφαλείας προκύπτει ότι η αγνοούμενη οδηγώντας το όχημά της, βγήκε από τη δημοτική κοινότητα Μαλώνας μέσα από παραδρόμους με κατεύθυνση προς τη δημοτική κοινότητα Μασάρων.



Αφού πέρασε από γεφυράκι στην έξοδο του χωριού, φέρεται να άλλαξε κατεύθυνση κι αυτό ήταν το τελευταίο στίγμα που είχαν οι αρχές στη διάθεσή τους από την 44χρονη, όπως προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας.



Οπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι στις 15:55 της ίδιας ημέρας, αναχώρησε από την περιοχή «Στεγνά» όπου βρισκόταν, ο κτήτορας του μοναστηριού το οποίο είχε επισκεφθεί στις 13:20 της Δευτέρας η αγνοούμενη μητέρα, το οποίο επισκεπτόταν τακτικά η ίδια και δεν είναι αναγνωρισμένο από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.

