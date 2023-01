Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Φωτιά σε βενζινάδικο - Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε αντλίες (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία αλλά και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.



Φωτιά ξέσπασε το μεμσημέρι της Κυριακής σε πρατήριο καυσίμων στην ανατολική Θεσσαλονίκη.



Το ατύχημα συνέβη όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο προσέκρουσε στις αντλίες καυσίμων.



Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει αμέσως φωτιά η οποία ευτυχώς και με την χρήση πυροσβεστικών μέσων της επιχείρησης δεν επεκτάθηκε.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο σημείο βρέθηκαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες.

