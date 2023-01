Λάρισα

Τύρναβος: Οι αγρότες με τα τρακτέρ στους δρόμους (εικόνες)

"Πλημμύρισαν" οι δρόμοι του Τυρνάβου από τα τρακτέρ των αγροτών. Τα αιτήματά τους.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των αγροτών της περιοχής του Τυρνάβου σήμερα Κυριακή 22 Ιανουαρίου στην διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης, όπου συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους λαμβάνοντας μέρος σε μεγάλο συλλαλητήριο που διοργάνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Τυρνάβου και η ΕΟΑΣΝΛ .

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι του Δήμου Τυρνάβου και η Ε.Ο.Α.Σ.Ν.Λ. έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους στο πλαίσιο των αποφάσεων της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Τα αιτήματά τους:

Ικανοποιητικό πόσα που θα καλύπτουν την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλες κάθετα τις ποικιλίες ροδακίνων-νεκταρινιών, επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων σταφυλιών, αχλαδιών, κερασιών, αμυγδάλων.

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, όπως δίνεται κάθε χρόνο στους εφοπλιστές, κλινικάρχες, ξενοδόχους.

Ουσιαστική επιδότηση σε γεωργικά λιπάσματα-φάρμακα και ζωοτροφές.

Πλαφόν στην τιμή της Κιλοβατώρας στα 0,7 λεπτά στο αγροτικό ρεύμα.

Κατάργηση του προστίμου της πράσινης ενέργειας, αλλά και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Αποζημίωση στο σεισμόπληκτο Δαμάσι και σε όλους τους σεισμόπληκτους στο 100% των ζημιών σε α’ και β’ κατοικία, σε αποθήκες, καταστήματα, από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς τις προϋποθέσεις που κάνουν αδύνατη την όποια επισκευή – ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες. Το ίδιο και για τις ζημιές σε γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες.

Να γίνουν τα απαραίτητα έργα υπογειοποίησης και βελτίωσης στον ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ στον Αμπελώνα.

