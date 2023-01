Λάρισα

Κακοκαιρία - Λάρισα: Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τα έντονα φαινόμενα

Μηχανήματα του δήμου Τεμπών επιχειρούν για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα

Η έντονη βροχόπτωση στα παράλια της Λάρισας του δήμου Αγιάς το τελευταίο 24ωρο δημιούργησε πολλές καταστροφές με πλημμυρισμένους δρόμους και φουσκωμένα ρέματα για μια ακόμη φορά στην περιοχή.

Σε δύο σημεία του δρόμου που συνδέει Παλιουριά και Κουτσουπιά υπήρξε καθίζηση του οδοστρώματος, ενώ ο οδικός άξονας σε πολλά σημεία από Βελίκα μέχρι Κουτσουπιά έχει καλυφθεί με νερά και φερτά υλικά που κατέβασαν τα ρέματα.

Σε 3-4 σημεία λόγω των φερτών υλικών και των υδάτων έκλεισε ο δρόμος και υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας, με τα συνεργεία του δήμου Αγιάς να προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε από το απόγευμα της Δευτέρας στις 6 μ.μ..

Δεν είναι σαφώς η πρώτη φορά και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία που τα παράλια του δήμου Τεμπών και δη τα Μεσάγκαλα πλήττονται βαριά ύστερα από κακοκαιρία και έντονη βροχόπτωση.

Μετά την χθεσινή νεροποντή παραλιακοί οικισμοί των Μεσαγκάλων πλημμύρισαν με τα ύδατα να εισβάλλουν μέσα στις εξοχικές κατοικίες, ενώ οι δρόμοi μοιάζουν με μεγάλη λίμνη καθώς καλύφθηκαν από νερά.

Μηχανήματα του δήμου Τεμπών επιχειρούν για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Πηγή: onlarissa.gr

