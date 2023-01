Σέρρες

Σέρρες: “υπάλληλοι της ΔΕΗ” πήραν ολόκληρη περιουσία από αδερφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα απατεώνων έπεσαν δύο αδερφές στις Σέρρες. Πώς εντοπίστηκαν οι δράστες.

Απάτη με θύματα δύο ηλικιωμένες αδελφές από χωριό του δήμου Βισαλτίας Σερρών και λεία ύψους 150.000 ευρώ, σε μετρητά, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Σερρών.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί (Ρομά), 37 και 31 ετών, οι οποίοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και με πρόσχημα τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς εξαιτίας υποτιθέμενου προβλήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, έπεισαν τις ανυποψίαστες ηλικιωμένες να συγκεντρώσουν τα χρήματα που φύλαγαν μέσα στο σπίτι τους και να τα τοποθετήσουν μέσα σε μαξιλαροθήκη.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος ήταν αυτός που μπήκε στην μονοκατοικία των δύο ηλικιωμένων αδελφών (76 και 80 ετών) και άρπαξε με την παραπάνω μέθοδο τα μετρητά, ενώ ο 31 ετών συνεργός του τον περίμενε σε όχημα διαφυγής.

Το περιστατικό συνέβη στις αρχές του έτους (4/1) και καταγγέλθηκε στην αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες.

Από τα στοιχεία του οχήματος, οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη των δραστών, ενώ ο 37χρονος φέρεται να αναγνωρίστηκε από τις παθούσες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών για τα περαιτέρω.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Συνελήφθη για τον βιασμό της κόρης του

Μέτσοβο: Γιαγιάδες έκαναν μάθημα…πίτας σε φοιτητές (εικόνες)

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, χαλάζι, χιόνια και στα πεδινά