Λάρισα: Ξύλο μεταξύ μαθητών έξω από σχολείο (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες έξω από σχολείο με ανήλικους να παίζουν ξύλο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.



Έκπληκτοι περίοικοι και περαστικοί το μεσημέρι της Τετάρτης, παρακολουθούσαν δύο ομάδες νεαρών να έρχονται στα χέρια και να παίζουν ξύλο.

Το συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε χώρα έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, όταν περίπου 20 άτομα αρχικά διαπληκτίστηκαν και μετά άρχισαν να χτυπιούνται.

Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, ενώ προχώρησε και σε πέντε προσαγωγές, όλες τους αφορούν ανήλικους μαθητές.

Κατά άλλες πληροφορίες οι δύο ομάδες των ανηλίκων φέρεται να είχαν δώσει ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους, οι οποίες μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες στις αρχές.

