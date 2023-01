Τρίκαλα

Κακοκαιρία - Τρίκαλα: Στην Ελάτη το “έστρωσε” για τα καλά (εικόνες)

Τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθαρίζουν συνεχώς το οδόστρωμα

Σφοδρή χιονόπτωση σημειώθηκε το βράδυ που μας πέρασε σε όλα σχεδόν τα ορεινά του νομού Τρικάλων πάνω από τα 400 μέτρα και η χιονόπτωση συνεχίζεται με μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή.

Η κεντρική οδική αρτηρία Πύλης – Περτουλίου – Τρία Ποτάμια είναι ανοιχτή καθώς τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθαρίζουν συνεχώς το οδόστρωμα και ρίχνουν συγχρόνως αλάτι για να μην παγώσει.

Μικροπροβλήματα σημειώνονται μέσα στους δρόμους των χωριών που δεν έχουν καθαριστεί ακόμη καθώς και στο υπόλοιπο οδικό επαρχιακό δίκτυο.

Προβλήματα ηλεκτροδότησης που είχαν σημειωθεί σε ορισμένα χωριά λόγω της μεγάλης ποσότητας του χιονιού αποκαταστάθηκαν.

Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω του μηδενός, ενώ στα πεδινά βρέχει καταρρακτωδώς με αποτέλεσμα να φουσκώσει ο Πηνειός ποταμός και οι παραπόταμοί του, αλλά όχι σε βαθμό ανησυχίας μέχρι στιγμής.

