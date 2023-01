Δωδεκανήσα

Κακοκαιρία – Ρόδος: Θυελλώδεις άνεμοι “σάρωσαν” το νησί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί της Ρόδου και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, όπου οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις.

Αρκετά προβλήματα κυρίως σε ό,τι αφορά την πτώση δένδρων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο και διακοπές ρεύματος μικρής διάρκειας έχει ήδη προκαλέσει η κακοκαιρία, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί της Ρόδου.

Συγκεκριμένα το νησί από χθες το βράδυ δοκιμάζεται όπως και τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκάνησου καθώς οι ισχυροί άνεμοι, η ένταση των οποίων φθάνει ακόμα και τα 10 μποφόρ, έχουν ακυρώσει όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων.

Παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, παραμένουν κλειστά για σήμερα με αποφάσεις που εξέδωσαν χθες το μεσημέρι οι δήμαρχοι όλων των νησιών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου έχει δεχθεί μέχρι τώρα αρκετές κλήσεις για την απομάκρυνση κλαδιών και δέντρων που έχει «τσακίσει» η κακοκαιρία.

Από το βράδυ της Πέμπτης, αλλά και σήμερα Παρασκευή από νωρίς το πρωί, καταγράφονται επίσης, μικρής διάρκειας διακοπές του ρεύματος. Ειδικότερα σήμερα το πρωί στον Αρχάγγελο, οι διακοπές αυτές δημιούργησαν πρόβλημα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που ετοιμάζονταν να συμμετάσχουν στα διαδικτυακά μαθήματα που είχαν προγραμματιστεί.

Σε χωριά της δυτικής πλευράς του νησιού έχει ξεκινήσει ήδη να βρέχει και για το λόγο αυτό όσοι χρειαστεί να μετακινηθούν με τα οχήματά τους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Λόγω της «σοροκάδας» εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν και στον παραλιακό δρόμο της κοινότητας Αφάντου, μέρος του οποίου καταστράφηκε από τα κύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Εικόνες: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λωρίδα της Γάζας: Πολεμικό κλίμα με ρουκέτες και αεροπορικά πλήγματα (εικόνες)

ΑΔΑΕ – Παπανικολάου: Τι περιλάμβανε η επιστολή Ράμμου σε Τσίπρα

Κακοκαιρία - Πυροσβεστική: 425 κλήσεις σε ένα 24ώρο