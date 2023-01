Ζάκυνθος

Κακοκαιρία: Η Ζάκυνθος μετατράπηκε σε λίμνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία στη Ζάκυνθο, όπου οι κάτοικοι «μετρούν» τις πληγές τους.

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε στη Ζάκυνθο η κακοκαιρία που την «σάρωσε» την Πέμπτη.

Από τις σφοδρές βροχοπτώσεις οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ υπήρξαν απεγκλωβισμοί πολιτών και κατολισθήσεις.

Την Πέμπτη απεγκλωβίστηκαν 50 Ρομά από καταυλισμό, καθώς κινδύνευσαν να πνιγούν. Η επιχείρηση έγινε με μπουλντόζες, αφού ήταν όλα πλημμυρισμένα. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν προσωρινά σε παλιό οικοτροφείο.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στο δρόμο από την παλιά πόλη της Ζακύνθου προς το Βασιλικό, όπου διεκόπη η κυκλοφορία και στη Λιθακιά Ζακύνθου και μία στη Μπόχαλη.

Απεγκλωβισμός έγινε και από όχημα πέντε νεαρών στον Λαγανά.

Λόγω της κακοκαιρίας υπήρξαν και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής συνεργεία και μηχανήματα του δήμου και της αντιπεριφέρειας προσπαθούν να καθαρίσουν τα προβληματικά σημεία ενώ η πυροσβεστική έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Βίντεο: ioniantv.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Λωρίδα της Γάζας: Πολεμικό κλίμα με ρουκέτες και αεροπορικά πλήγματα (εικόνες)

ΑΔΑΕ – Παπανικολάου: Τι περιλάμβανε η επιστολή Ράμμου σε Τσίπρα

Κακοκαιρία – Ρόδος: Θυελλώδεις άνεμοι “σάρωσαν” το νησί (εικόνες)