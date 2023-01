Μαγνησία

Βόλος: Η “επική” δικαιολογία κατηγορούμενου για κλοπές

Δεν πίστευε στα αυτιά της η Πρόεδρος του δικαστηρίου, αλλά και το ακροατήριο!

Κλέφτης για… γέλια και για κλάματα αποδείχθηκε ο 25χρονος «ποντικός» στον Βόλο που «σάρωνε» στο πέρασμά του κινητά, κάρτες, τσάντες.

Την Παρασκευή οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο για δυο κλοπές κινητών και μιας κάρτας με την οποία έκανε αγορές και το ακροατήριο δεν πίστευε στα αυτιά του με όσα είπε. Πρώτα κατέθεσαν οι δύο υπάλληλοι καταστημάτων από τις οποίες έκλεψε τα κινητά και την κάρτα.

Στη συνέχεια ο ίδιος δήλωσε πως την ώρα των κλοπών δεν ήταν ο εαυτός του γιατί δύο φίλοι του, ένας από την Αλβανία και ένας από το Πακιστάν, τού έδωσαν –χωρίς ο ίδιος να το θέλει –πέντε υπνοστεντόν και θόλωσε.

«Δηλαδή σας νάρκωσαν;» ρώτησε η δικαστής όταν άκουσε τη δικαιολογία περί κατανάλωσης πέντε χαπιών. «Όχι, μόνο θόλωσα και αυτά τα χάπια πρέπει να ξέρετε… προκαλούν κλεπτομανία. Όταν συνήλθα ήμουν στο τμήμα, δεν τις θυμάμαι τις κλοπές», είπε, με το ακροατήριο να μην σταματά να γελά.

Πάντως από τα δύο θύματα που τον αναγνώρισαν από τις κάμερες, ζήτησε συγγνώμη και από το δικαστήριο μια δεύτερη ευκαιρία για να συνεχίσει να ασχολείται με την οικογένειά του, το ενός έτους παιδί του και την καριέρα του ως βοηθός σεφ. Δήλωσε επίσης πως θα κάνει αποτοξίνωση , ενώ παράλληλα ανέφερε πως είναι περιστασιακός χρήστης ουσιών. Καταδικάστηκε σε 6 μήνες με αναστολή και έφυγε από το δικαστήριο με δάκρυα στα μάτια.

Πηγή: enikos.gr

