Δολοφονία στην Καλαμάτα: προφυλακιστέος και ο 38χρονος

Τι ανέφερε στη μαραθώνια απολογια του ο 38χρονος άνδρας που φέρεται να εκτέλεσε τον 47χρονο στην Καλαμάτα.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος που είναι ο βασικός κατηγορούμενος της δολοφονίας του 47χρονου "Αμερικάνου" στην Καλαμάτα.

Ο κατηγορούμενος, έφτασε το πρωί του Σαββάτου, κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πόλης ώστε να απολογηθεί.

Μετά από μαραθώνια απολογία, το απόγευμα του Σαββάτου, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, όπως είχε συμβεί και με τον 22χρονο συγκατηγορούμενό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας, συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου είχε βρει καταφύγιο σε οικισμό κοντά στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Μαζί του ήταν και ένας Βούλγαρος που οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της υπόθαλψης και αφέθηκε ελεύθερος.

