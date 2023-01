Λακωνία

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 22χρονος

O 22χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού με τον 38χρονο ομοεθνή του, εις βάρος του 47χρονου «Αμερικανού».

O 22χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού με τον 38χρονο ομοεθνή του, εις βάρος του 47χρονου «Αμερικανού», το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο κέντρο της Καλαμάτας, κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και της εισαγγελέως του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Ο 38χρονος, που φέρεται να είναι αυτός που πυροβόλησε το θύμα και συνελήφθη σήμερα το πρωί, μετέβη επίσης στα δικαστήρια της Καλαμάτας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε από την περασμένη Κυριακή όταν και ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μαζί του οδηγήθηκε και ένας 34χρονος Βούλγαρος υπήκοος ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς τον «φιλοξενούσε» σε κατάλυμα που νοίκιαζε στο Ακρογιάλι του δήμου Δυτικής Μάνης. Στο δωμάτιο βρέθηκαν και ναρκωτικά.

Τι ισχυρίστηκε ο 38χρονος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 38χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι χθες το βράδυ πήγε στο συγκεκριμένο κατάλυμα καθώς τις προηγούμενες μέρες κρυβόταν σε ορεινές περιοχές της μεσσηνιακής Μάνης. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του 47χρονου δεν έχει βρεθεί, με τον 38χρονο να ισχυρίζεται ότι το πέταξε στη θάλασσα στις αστυνομικές αρχές.

Για τη σύλληψη του στήθηκε ειδική αστυνομική επιχείρηση σήμερα στις 9 το πρωί και οι συλληφθέντες δεν πρόλαβαν να φέρουν αντίσταση.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί ενώπιον του τριμελές πλημμελειοδικείου Καλαμάτας βρέθηκαν και οι 2 Έλληνες 50 και 40 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματιών και ψεύδη κατάθεση στις Αρχές καθώς φέρονται να βοήθησαν τους κατηγορούμενους αμέσως μετά την εγκληματική τους πράξη προσφέροντας τους ρούχα, φαγητό και τρόπο διαφυγής. Η υπόθεση δεν εκδικάστηκε ούτε σήμερα και αναβλήθηκε για τις 6 Φεβρουαρίου.

