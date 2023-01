Μεσσηνία

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Συνελήφθη ο εκτελεστής

Χειροπέδες στον εκτελεστή του 47χρονου στην Καλαμάτα. Πού βρέθηκε.

Σε τουριστικό κατάλυμα στην περιοχή του Ακρογιαλίου, συνελήφθη, πριν λίγη ώρα ο 38χρονος Αλβανός που κατηγορείται ότι είναι αυτός που την Παρασκευή πυροβόλησε στη διασταύρωση των οδών Ύδρας και Σόλωνος τον 47χρονο Ελληνοαμερικάνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Μαζί του συνελήφθη κι ένας Βούλγαρος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι αυτός που είχε μισθώσει το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα.

Οι αστυνομικοί το πρωί τους αιφνιδίασαν και τους δύο και τους συνέλαβαν, ενώ στην κατοχή τους, βρέθηκε και ποσότητα χασίς.

