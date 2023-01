Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά σε ξενοδοχείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, μετά την ενημέρωση για την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου Κρήτης για φωτιά που ξέσπασε στην οροφή μικρής ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή της Αμμουδάρας του δήμου Μαλεβιζίου.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα που έσβησαν τη φωτιά, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς την κεραμοσκεπή του ξενοδοχείου, στο οποίο εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης.

Από τη φωτιά δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός.

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από πολικό ψύχος

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Η μητέρα της ξεκίνησε απεργία πείνας στη φυλακή

Κατέρρευσε μετά τον χορό - Πέθανε στα χέρια της γυναίκας του