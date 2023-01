Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με πολλούς τραυματίες (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα. Για τον απεγκλωβισμό του ενός χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να ανοίξει η πόρτα του οχήματος και να καταφέρει να βγει.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

