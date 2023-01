Πολιτισμός

Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων Ολοκαυτώματος: γκρίζες μνήμες από τη θηριωδία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συγκλονιστικές ιστορίες από τους ανθρώπους που τίμησαν τη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων Ολοκαυτώματος και η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Τα παιδικά της χρόνια τα πέρασε σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Η φρίκη έχει αποτυπωθεί στη μνήμη της. Η Ρίνα Μπαρζιλάι Ρεβάχ θυμάται την θηριωδία και συγκλονίζει. Ήταν σήμερα στην πλατεία Ελευθερίας, ως εκπρόσωπος επιζησάντων μελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Δεν ξεχνά, στέλνει όμως ένα μήνυμα..."ποτέ ξανά".

Η Ρίνα Μπαρζιλάι Ρεβαχ, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ήμουν στο στρατόπεδο συνέχεια άρρωστη και έβηχα. Ήμουν στο τρίτο κρεβάτι. Και είχε ένα μικρό φεγγίτη πάνω. Απέναντι είχε ένα στρατόπεδο εργατών. Χάζευα όλη την ημέρα. Μία ημέρα ήταν ένα κάρο με ψηλά ξύλινα. Το έσερναν άλογα και δύο εργάτες πετούσαν στο κάρο γυμνά πτώματα εργατών. Γιατί έπρεπε να ξεχωρίσουν τους ζωντανούς από τους πεθαμένους. Όταν το κάρο γέμισε πτώματα. Ανέβηκε ένας αξιωματικός επάνω με μία μαύρη μπότα και να χοροπηδάει στα πτώματα για να κάτσουν και να χωρέσουν άλλοι. Δεν ξέρω τι κατάλαβα αλλά άρχισα να κλαίω….Δεν έχω παίξει ποτέ με κούκλα. Δεν ξέρω τι είναι. Όταν επιστρέψαμε έπαιζα στις λάσπες».

Η ιστορία του πατέρα της Αλίκης που έχασε την οικογένειά του στο Άουσβιτς

Ο πατέρας της Αλίκης δεν ζει πια. Της είχε πει όμως την δική του ιστορία. Πως κρύφτηκε για να γλιτώσει, τον πρόδωσαν, συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Αθήνα στις φυλακές Αβέρωφ.

Η Αλίκη Αντζελ, εξιστορεί: «Επειδή κατάλαβε ότι δεν υπάρχει γυρισμός από εκεί δραπέτευσε και συνέχισε να κρύβεται. Πέρασαν τα χρόνια έχασε στο Άουσβιτς όλη την οικογένεια του. Τη γιαγιά μου ο αδερφός του πήγε στα στρατόπεδα με όλη του την οικογένεια. Δεν έχω το όνομα της γιαγιάς μου, έχω το όνομα από την πρώτη μου ξαδέλφη που δεν γνώρισα ποτέ».

Εκδήλωση για την εθνική ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος

Η εκδήλωση για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος τελέστηκε στη Θεσσαλονίκη παρουσία του πρέσβεως του Ισραήλ, Νόαμ Κάτς, εκπροσώπων της κυβέρνησης, κομμάτων, φορέων και πλήθους κόσμου.

«Αυτά που έγιναν εκείνη την εποχή ούτε γράφονται, ούτε μπορεί να τα οδηγηθεί κάνεις. Ποτέ ξανά δεν αντίκρυσε κανείς τέτοιο απόλυτο κακό. Την μαζική εξόντωση 6 εκ. ανθρώπων μόνο επειδή ήταν Εβραίοι. Στους ζωντανούς χρωστάμε σεβασμό, στους νεκρούς μόνο αλήθεια», ανέφερε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

ΣΠΙΚΑΖ Μικρά παιδιά, μαθητές Δημοτικού Σχολείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης άφησαν ένα λουλούδι στο μνημείο στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στο τέλος της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της “τουρκικής μειονότητας” της Δυτικής Θράκης

Βόλος: Ιερόσυλοι διέρρηξαν το ναό του Αχιλλοπούλειου νοσοκομείου

Απόπειρα βιασμού - καταγγελία: Συγκλονίζει η περιγραφή της 19χρονης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)