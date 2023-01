Ηράκλειο

Δολοφονία με ψαλίδι: Ένοχη ξανά η 47χρονη

Η 47χρονη σήμερα αρνήθηκε ότι εκείνη σκότωσε τον άτυχο άνδρα, όμως...

Ένοχη κρίθηκε και στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης η 47χρονη Γαλλίδα για την δολοφονία του συντρόφου της με ένα ψαλίδι σε ξενοδοχείο στον Τσουτσουρά.

Η 47χρονη σήμερα για μία ακόμα φορά αρνήθηκε ότι εκείνη τον δολοφόνησε λέγοντας πως ο 56χρονος σύντροφός της αυτοκτόνησε.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή της λέγοντας πως έχει πειστεί από τα στοιχεία ότι εκείνη διέπραξε τη δολοφονία και το δικαστήριο στη συνέχεια αποφάσισε την ενοχή της.

Το χρονικό του εγκλήματος

Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2019 στο ξενοδοχείο του Τσούτσουρα όπου είχε καταλύσει το ζευγάρι.

Τη μοιραία νύχτα, άλλοι ένοικοι της ξενοδοχειακής μονάδας διαμαρτυρήθηκαν για τη φασαρία που ερχόταν από το δωμάτιο του ζευγαριού και πολύ γρήγορα οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου εντόπισαν το σώμα του 56χρονου αιμόφυρτο να κείτεται στο πάτωμα και τη 44χρονη, τότε γυναίκα, να βρίσκεται στον χώρο του υπνοδωματίου.

Το φονικό εργαλείο όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν ένα μικρό ψαλίδι που χρησιμοποιείται στη φροντίδα των νυχιών και το οποίο μετά την άγρια ανθρωποκτονία πετάχτηκε στο καλαθάκι του μπάνιου.

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι το θύμα έφερε χτυπήματα στο θώρακα κάποια από τα οποία ήταν ιδιαίτερα βαθιά, ενώ είχε υποστεί αμυντικά τραύματα στην προσπάθειά του να προστατεύσει τον εαυτό του.

Οι σχέσεις του ζευγαριού φαίνεται πως ήταν τεταμένες από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους στην Κρήτη, ενώ κατανάλωναν συχνά ποσότητες αλκοόλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρωτόδικα στη 47χρονη δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό και το δικαστήριο της επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

