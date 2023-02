Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ: Ελεύθεροι οι τέσσερις εμπλεκόμενοι

Τι υποστήριξαν στην απολογία τους και ποιες κατηγορίες τους βαραίνουν.

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τέσσερις μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια Ρεθύμνου για το αιματηρό επεισόδιο, που σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν είναι συμπλοκή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι τρεις νεαροί από τον Μυλοπόταμο, αλλά και ο 55χρονος πατέρας του αστυνομικού απολογήθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης και στη συνέχεια αποχώρησαν από τα δικαστήρια.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης, ο αστυνομικός και ο νεαρός από το Μυλοπόταμο, απολογούνται σήμερα.

Πηγή: kriti24.gr

