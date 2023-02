Αχαΐα

Πάτρα – καταγγελία: Τη βίασε ο άντρας της μπροστά στο παιδί τους

Σοκάρει η καταγγελία της γυναίκας που έδωσε και κατάθεση παρουσία ψυχολόγου. Συνελήφθη ο σύζυγος της.

Σύμφωνα με την καταγγελία γυναίκας, ο σύζυγός της, την βίασε μέσα στο σπίτι τους, σε περιοχή της Πάτρας.

Η γυναίκα προσήλθε στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή και σε βάρος του υπέβαλε μήνυση, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της να συλληφθεί σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Η γυναίκα μάλιστα έδωσε κατάθεση παρουσία ψυχολόγου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της καταγγελλόμενης πράξης, φέρεται να βρισκόταν στο χώρο ανήλικο μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με το tempo24.news.

Ο άνδρας κρατείται και με τη σχηματιζόμενη σε βάρος του δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

