Μητροκτονία στο Αγρίνιο: αρχίζει η δίκη του 36χρονου

Αντιμέτωπος με τους δικαστές και τους ενόρκους του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου είναι ο άνδρας που δολοφόνησε με πρωτοφανή αγριότητα την μητέρα του.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Λευκάδας δικάζεται την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου ο 36χρονος που τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Νοεμβρίου 2021, σκότωσε με πρωτοφανή αγριότητα την 54χρονη μητέρα του και τραυμάτισε τη γιαγιά του στο σπίτι τους, στην οδό Κόκκαλη στο Αγρίνιο.

Ο δράστης κρατείται στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού, μιας και αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Άνθρωπος με βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο και ιστορικό βαριάς ψυχικής νόσησης, επικαλέστηκε τότε την σχιζοφρένιά του και το ότι δεν ακολούθησε την φαρμακευτική αγωγή που του χορηγούνταν όσο βρίσκονταν έγκλειστος στο ψυχιατρείο των φυλάκων Κορυδαλλού, απ’ όπου αποφυλακίστηκε οκτώ μέρες πριν το φρικιαστικό έγκλημα.

Μετά το έγκλημα, η οικογένεια του 35χρονου, είχε ζητήσει να βρεθεί σε χώρο όπου θα έχει την κατάλληλη περίθαλψη και υποστήριξη, μιας και πάσχει από χρόνια σχιζοφρένεια.

Τα χρόνια πριν τη δολοφονία, είχε νοσηλευτεί τέσσερις φορές με εγκλεισμό σε διάφορα ψυχιατρικά καταστήματα της χώρας και συγκεκριμένα στο Δαφνί, στο Δρομοκαΐτειο, στη ψυχιατρική κλινική του Ρίου και για τέσσερα χρόνια, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2021, βρισκόταν στη ψυχιατρική κλινική των φυλακών του Κορυδαλλού, απ’ όπου αφέθηκε ελεύθερος από τους αρμόδιους, με αποτέλεσμα να σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα και να τραυματίσει τη γιαγιά του λίγες μέρες μετά.

Ο 36χρονος είχε καταδικαστεί το 2012 για ληστεία στην Πάτρα και το 2013 για βιασμό στα Ιωάννινα ενώ σε βάρος του είχαν κατατεθεί μηνύσεις από την μητέρα και την γιαγιά του το 2015 και το 2017 για ενδοοικογενειακή βία.

