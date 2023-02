Χαλκιδική: “ξάφρισαν” μαγαζί και κουβαλούσαν σε καρότσες τα κλοπιμαία

Χαλκιδική

Οι Αρχές, εντόπισαν τους κλέφτες με τη "λεία" τους στις καρότσες των αγροτικών τους οχημάτων.

Τέσσερις ημεδαποί συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στη Χαλκιδική, κατηγορούμενοι για κλοπή καταστήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, οι δράστες διέρρηξαν μαγαζί στο πρώτο «πόδι», απ' όπου αφαίρεσαν επαγγελματικό εξοπλισμό, αξίας περίπου 20.000 ευρώ, ενώ προκάλεσαν φθορές.

Ωστόσο, δεν κατάφεραν να διαφύγουν, αφού λίγη ώρα αργότερα κι ενώ τα κλοπιμαία τα μετέφεραν στις καρότσες δύο αγροτικών αυτοκινήτων, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου.

Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν σε νόμιμο εκπρόσωπο του καταστήματος, ενώ κατασχέθηκαν τα δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάρρηξη και την κλοπή. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί τυχόν συμμετοχή τους και άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής.

