Λαμία: Μαθητές έριξαν ποντικοφάρμακο στο νερό συμμαθητή τους

Σοκαριστική καταγγελία για απόπειρα δηλητηρίασης παιδιού από συμμαθητές του. Πώς αποκαλύφθηκε το περιστατικό.



Ένα ακραίο περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στη Λαμία, με πρωταγωνιστές δύο μαθητές μιας τάξης και θύμα έναν συμμαθητή τους.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο μαθητές παραλίγο να προκαλέσουν σημαντικό πρόβλημα υγείας σε έναν συμμαθητή τους, καθώς του έριξαν ποντικοφάρμακο στο νερό που θα έπινε.

Ευτυχώς, ο μικρός μαθητής αντιλήφθηκε ότι κάτι περίεργο είχε το νερό, το οποίο όπως είπε ήταν πικρό και το έφτυσε.

Όλα αποκαλύφθηκαν όταν ένας άλλος συμμαθητής των παιδιών εξομολογήθηκε στη μητέρα του, όταν επέστρεψε στο σπίτι, το περιστατικό.

Όπως είπε, έριξαν ποντικοφάρμακο στο νερό του συμμαθητή τους, με τη μητέρα του ανήλικου μαθητή να ειδοποιεί αμέσως τους γονείς του παιδιού που έπεσε θύμα της επίθεσης.

Οι γονείς του άτυχου παιδιού κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετέφεραν το παιδί τους στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε μάλιστα για τρεις ημέρες.

Ο Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευθύμιος Γκούμας, δήλωσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό: «Ακολουθήσαμε όλα τα προβλεπόμενα. Ενημερώσαμε όπως επρεπε. Τα παιδιά και οι γονείς ήδη παρακολουθούνται από ψυχολόγο».

