Θεσσαλονίκη - Μετρό: Με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες στον σταθμό Βενιζέλου (εικόνες)

Το κέλυφος του σταθμού αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές Απριλίου.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση του σταθμού Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Το κέλυφος του σταθμού αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές Απριλίου, όπου και ο σταθμός θα υποδεχτεί τα αρχαία στο -1 και θα περάσει το πρώτο τρένο από την αποβάθρα. Σημειώνεται πως στο -1 οι εργασίες είναι σε εξέλιξη, καθώς ο σταθμός κατασκευάζεται από κάτω προς τα πάνω.

Στο -4 γίνεται η διάστρωση των τροχών και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει και η σκυροθέτηση.

Οι αρχαιότητες θα τοποθετηθούν στο -1, οι πύλες εισόδου και τα εκδοτήρια εισιτηρίων θα είναι στο -2, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο -3 και τέλος η αποβάθρα στο -4.

Τα έργα στην αποβάθρα έχουν προχωρήσει εντατικά από τον Ιούλιο που ξεκίνησαν οι εργασίες. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν οι αρχιτεκτονικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραμένει στα τέλη του 2023.

