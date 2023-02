Ιωάννινα

Ιωάννινα: Βράχος που αποκολλήθηκε καταπλάκωσε κυνηγό

Επιχείρηση διάσωσης του κυνηγού στην περιοχή της Μάζιας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την διάσωση ενός κυνηγού στην περιοχή της Μάζιας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο κυνηγός βρισκόταν σε καρτέρι όταν αποκολλήθηκε βράχος, ο οποίος τον χτύπησε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του. Στο σημείο έχει κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και η αστυνομία.

