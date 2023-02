Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Κατασχέθηκαν 125 κιλά κάνναβης σε αυτοκίνητο

Τη διακίνηση σημαντική ποσότητας ναρκωτικών απέτρεψε χθες 11 Φεβρουαρίου 2023 το απόγευμα το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Για την υπόθεση συνελήφθη ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για τα αδικήματα της κατοχής, μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της εισαγωγής στη χώρα και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή της Θεσπρωτίας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο κατηγορούμενος.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του και κατασχέθηκαν 89 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 126 κιλών και 380 γραμμαρίων.

Ακόμη, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του άνδρα, καθώς και χρηματικό ποσό 650 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας υπολογίζεται ότι ανέρχεται έως το χρηματικό ποσό των 315.950 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

