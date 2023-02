Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Οδηγός λεωφορείου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας οδηγός λεωφορείου. Συνελήφθησαν δυο άτομα.

Δύο αλλοδαποί επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν οδηγό λεωφορείου των ΚΤΕΛ Κιλκίς χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας 48χρονος Αλγερινός και ένας 49χρονος Παλαιστίνιος ξυλοκόπησαν με μπουνιές και κλωτσιές έναν 62χρονο οδηγό λεωφορείου, που βρισκόταν σε υπηρεσία, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν στην αυτόφωρη σύλληψη των δύο δραστών της επίθεσης, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα. Τέλος, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για το επεισόδιο:

“Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 48 και 49 ετών προχώρησαν αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς εμπλέκονται σε επίθεση εναντίον οδηγού λεωφορείου.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες χθες (12-02-2023), οι προαναφερόμενοι άντρες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χτύπησαν στο σώμα και στο κεφάλι 62χρονο οδηγό λεωφορείου που βρισκόταν σε υπηρεσία.

Οι δράστες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα”.

