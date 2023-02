Λασιθίου

Κρήτη: Εντόπισαν νεκρό τον αδερφό τους μέσα στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον 57χρονο άνδρα τον αναζητούσαν τα αδέρφια του.

Νεκρός στο σπίτι όπου διέμενε μόνος του, στην περιοχή της Ελούντας στον Άγιο Νικόλαο, εντοπίστηκε χθες ένας 57χρονος.

Το άτυχο άντρα, εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του, τα αδέρφια του που νωρίτερα τον αναζητούσαν αγωνιωδώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα με την υγεία του.

Η νεκροψία-νεκροτομή, αναμένεται να δώσει απαντήσεις ως προς τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Πηγή: cretalive

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Συζυγοκτόνος: Ούτε είδα ούτε μίλησα στην Λυδία

“Το Πρωινό” - Μαίρη Παναγάκου: ο γιός μου αυτοκτόνησε γιατί τον κατηγορούσαν άδικα (βίντεο)

Μητσοτάκης: Έκτακτο βοήθημα στους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση