Κέρκυρα

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 64χρονο για μητροκτονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα εργαστηριακά ευρήματα οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Ο δράστης οδηγήθηκε σε ψυχιατρική δομή.

Συνελήφθη το πρωί στην Κέρκυρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, 64χρονος ως δράστης ανθρωποκτονίας της 93χρονης μητέρας του, η οποία είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο σπίτι της στο κέντρο της πόλης, το μεσημέρι της Κυριακής 28 Αυγούστου του 2022.

Από την ιατροδικαστική εξέταση είχε προκύψει βίαιος θάνατος της άτυχης γυναίκας με στραγγαλισμό.

Κατά την προανάκριση, υπήρχαν ενδείξεις για ενοχή του γιού της, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι « η σύλληψη του 64χρονου, πραγματοποιήθηκε δυνάμει εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, κατόπιν προανάκρισης που είχε διενεργηθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν εργαστηριακά δεδομένα και συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και κρατείται σε ψυχιατρική δομή».

Ειδήσεις σήμερα:

Κύρτσος για άρση ασυλίας: Πληρώνω τα χρέη μου, αλλά έχω στοχοποιηθεί (βίντεο)

Άλκης Καμπανός: ο αστυνομικός, ο οδηγός και η οργή του πατέρα

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: Έδεσαν την γιαγιά στο κρεβάτι και της είπαν “ζήσεις – πεθάνεις… εδώ θα μείνεις”