Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – τροχαίο δυστύχημα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε τοιχίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας 52χρονος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα σε επαρχιακή οδό.

Εικόνα αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα στις 04:30 στην επαρχιακή οδό Κουφαλίων – Προχώματος, 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, και «καρφώθηκε» σε τοιχίο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο Ιπποκράτειο, όμως ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με το thesstoday.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Βοιωτία: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

Ρούλα Πισπιρίγκου: Δασκαλάκης - Κούγιας διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην δίκη

“The 2Night Show” - Συριοπούλου: η γέννηση του γιού της, ο Στράτος και η καριέρα (βίντεο)