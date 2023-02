Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες στον ληστή με τον σουγιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 32χρονος στοχοποιούσε γυναίκες, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησαν χθες, Τετάρτη οι Αστυνομικές Αρχές, ο οποίος λήστευε γυναίκες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου για ληστεία, κλοπή, παράβαση του Νόμου περί όπλων και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, βραδινές ώρες χθες, Τετάρτη στο κέντρο της πόλης, ο 32χρονος αφαίρεσε με τη χρήση βίας από 26χρονη, ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι προηγουμένως, προσέγγισε 50χρονη και αφαίρεσε αιφνιδιαστικά το κινητό της τηλέφωνο.

Κατά τη διάρκεια της έκνομης ενέργειας σε βάρος της 26χρονης, από την κατοχή του έπεσε αιχμηρό αντικείμενο (αναδιπλούμενος σουγιάς) το οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν, τρίμματα κάνναβης, (1) ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των (85) ευρώ, (1) αιχμηρό αντικείμενο (τύπου ματσέτα) και το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης, το οποίο αποδόθηκε στην ίδια.

Επίσης, σε βάρος του 32χρονου εκκρεμούν ένταλμα σύλληψης του Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και προσωρινή κράτησή του για Νομοθεσία «Περί ναρκωτικών» και διάταξη και ένταλμα προσωρινής κράτησης του Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οποία διατάσσεται η προσωρινή κράτησή του, αντικαθιστώντας τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Έκλεψαν σουβλάκια με πίτα... ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης, ο καβγάς, τα σέξι εσώρουχα και ο “κλαρινογαμπρός” (βίντεο)

Αχαΐα: Μητέρα δικάζεται για τον θάνατο του βρέφους της