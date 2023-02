Ηράκλειο

Κρήτη: Μαθήτρια έπινε καφέ και τραυματίστηκε από σφαίρα

Λίγο έλειψε να μετατραπεί σε τραγωδία η μεσημεριανή έξοδος σε καφετέρια για μια 16χρονη. Αναζητείται από τις Αρχές ένας 21χρονος που περιεργαζόταν… το όπλο του στην πλατεία.

Μ’ ένα τραύμα στο χέρι από αεροβόλο όπλο σημαδεύτηκε ο μεσημεριανός καφές για μια 16χρονη κοπέλα από τις Μοίρες Ηρακλείου που ξαφνικά ένιωσε ένα έντονο κάψιμο στο χέρι και το είδε να αιμορραγεί.

Το περιστατικό συνέβη χθες Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της κωμόπολης και όπως διαπιστώθηκε λίγο μετά, ένας 21χρονος που βρέθηκε με το αγροτικό του αυτοκίνητο πέριξ της πλατείας, άρχισε να περιεργάζεται εν κινήσει ένα αεροβόλο όπλο που κατείχε με αποτέλεσμα εκείνο να εκπυρσοκροτήσει και να τραυματίσει στο χέρι την αμέριμνη μαθήτρια.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να νοσηλευθεί, ενώ ο νεαρός δεν έχει συλληφθεί αν και αναζητείται από τις αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Να σημειωθεί ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη ως προς τον τραυματισμό της 16χρονης.

