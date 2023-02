Εύβοια

Χαλκίδα: Αναβλήθηκε η δίκη, επέστρεψε στη φυλακή... και πέθανε

Λόγω μεγάλου όγκου υποθέσεων η δική του αναβλήθηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές, όπου εκεί ξεψύχησε.

Ένας 49χρονος από το Αφράτι Χαλκίδας είχε καταδικαστεί σε 3 χρόνια και 3 μήνες φυλάκισης για απειλή σε βάρος συζύγου, για απόπειρα σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου, καθώς και εξύβριση.

Η υπόθεση του εκδικαζόταν την Τρίτη στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Εύβοιας σε δεύτερο βαθμό ενώ λόγω αναβολής την επόμενη ημέρα Τετάρτη οδηγήθηκε στα δικαστήρια όπου όπως ανακοινώθηκε λόγω μεγάλου όγκου υποθέσεων η δική του αναβλήθηκε για τα μέσα του επόμενου χρόνου.

Αμέσως μετά το αποτέλεσμα οδηγήθηκε και πάλει στις φυλακές όπου υπέστη καρδιακή προσβολή. Οι υπάλληλοι των φυλακών προσπάθησαν να τον επαναφέρουν όμως ήταν ήδη αργά. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τις αρχές διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή.

