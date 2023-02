Θεσσαλονίκη

“Άγιος Στυλιανός” - μητέρα βρέφους: Το παιδί μου δεν ήταν άρρωστο, μόνο “μαύρο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν έξω στο Δημοτικό Βρεφοκομείο “Άγιος Στυλιανός“, μετά τον θάνατο κοριτσιού 2,5 ετών από τη Νιγηρία. Η μητέρα του ξέσπασε σε κλάματα και ζητά διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο το αγγελούδι της…..

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν έξω στο Δημοτικό Βρεφοκομείο “Άγιος Στυλιανός“, μετά τον θάνατο κοριτσιού 2,5 ετών από τη Νιγηρία. Η μητέρα του ξέσπασε σε κλάματα και ζητά διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο το αγγελούδι της…..

Πριν από 2.5 χρόνια γέννησε το κοριτσάκι της, πριν από 2 χρόνια με εισαγγελική εντολή το αγγελούδι φιλοξενήθηκε στον Άγιο Στυλιανό. Έδωσε μάχη για να πληροί τις προϋποθέσεις και το αγγελούδι της να επιστρέψει σε εκείνη. Σήμερα το πρωί της ανακοίνωσαν ότι κατέληξε «Ήταν καλά. Ποτέ δεν μου είπαν ότι πήγε στο νοσοκομείο χθες. Ο γιατρός είδε ότι το παιδί δεν μιλούσε. Δεν πρόσεχαν το παιδί. Δεν ήταν άρρωστη, μόνο μαύρη. Θα το έπαιρνα αύριο σπίτι. Το παιδί μου πέθανε»

«Η μητέρα έχει αναλωθεί σε ένα πραγματικό αγώνα για την επιμέλεια του παιδιού της. Το τραγικό είναι ότι η απόφαση αυτή βγήκε και θα ερχόταν στα χέρια μας σήμερα το μεσημέρι για να μπορέσει από αύριο να έχει το παιδί της. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Η μητέρα άλλαξε δουλειά εργάζεται, η ζωή της ήταν αυτό το παιδάκι.» αναφέρει η δικηγόρος της μητέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μικρή Άννα, τις τελευταίες ημέρες αντιμετώπιζε πρόβλημα με τις αμυγδαλές της. Το βράδυ της Πέμπτης, το άτυχο κοριτσάκι εξετάστηκε από γιατρό του ιδρύματος, οποίος έκρινε αναγκαία τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου εξετάστηκε και του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή για 10 ημέρες. Έπειτα θα γινόταν επανέλεγχος. Το ανήλικο κορίτσι επέστρεψε στο ίδρυμα καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

«Τέθηκε σε αντιβιοτική αγωγή και φαρμακευτική αγωγή την οποία από χθες είχαμε ξεκινήσει, Παρόλα αυτά, η υγεία του επιδεινώθηκε τις πρωινές ώρες και με την παρέμβαση των βρεφοκόμων, έγιναν όλες οι προσπάθειες που δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να το κρατήσουν στη ζωή» είπε ο κ. Νίκος Λιακόπουλος

Τα ακριβή αίτια θανάτου του κοριτσιού διερευνώνται. Περισσότερο φως στην υπόθεση θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

«Η ΕΔΕ έχει να κάνει ότι όταν υπάρχει ένα τραγικό γεγονός ακόμη και όταν φαίνεται ότι έγιναν όλα όπως πρέπει αυτό πρέπει να αποδεικνύεται. Ο Άγιος Στυλιανός έχει φήμη, έχει ιστορία 100 χρόνων αλλά πέρα από αυτά, είναι ένα τραγικό γεγονός και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες» ανέφερε ο Γ. Γ Δήμου Θεσσαλονίκης.

Εντολή για διερεύνηση της υπόθεσης έδωσε και ο υπουργός Υγείας Θάνος, Πλεύρης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Δεν διαπιστώθηκε αιτία θανάτου

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη στο κοριτσάκι που πέθανε σήμερα το πρωί, στο δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός».

Σύμφωνα με την διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξιολογίας του ΑΠΘ, Λήδα Κοβάτση, μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας - νεκροτομής δεν διαπιστώθηκε αιτία θανάτου.

Το μόνο που είναι γνωστό προς το παρόν ότι το παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς το πρωί και περισσότερο φως στα αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικες εξετάσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Τεντόγλου: “Ήταν προσβολή” η ακύρωση για τα παπούτσια

Σεισμός - Τουρκία: Διάσωση 12χρονου μετά από 260 ώρες (βίντεο)

Πέτρου Ράλλη: Φωτιά σε αυτοκίνητο (βίντεο)