Πέθανε ο Μωυσής Ελισάφ

Θλίψη στην τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων για τον ξαφνικό χαμό του. Συλλυπητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, αργά το απόγευμα, ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Το τελευταίο διάστημα έδωσε άνιση μάχη με την ασθένεια που αντιμετώπιζε.

O καθηγητής Ιατρικής Μωυσής Ελισάφ, υπήρξε ο πρώτος δήμαρχος εβραϊκής καταγωγής που εξελέγη στην Ελλάδα. Ο Μωυσής Ελισάφ, γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1954. Οι γονείς του επιβίωσαν του Ολοκαυτώματος. Κατάφεραν να διαφύγουν στη Μ. Ανατολή, όμως οι οικογένειές τους χάθηκαν. Οι παππούδες οι γιαγιάδες και 10 συγγενείς του δεν επέστρεψαν από το Άουσβιτς και το Μπιρκενάου. Ο πατέρας του είχε κατάστημα µε υφάσματα και η μητέρα του ασχολούνταν µε τα οικιακά.

Δήμαρχος Ιωαννίνων εξελέγη τον Ιούνιο του 2019, ως επικεφαλής τού πολυσυλλεκτικού συνδυασμού «Γιάννενα Νέα Εποχή», τον οποίο πλαισίωσαν στελέχη της Κεντροαριστεράς και της Ν.Δ. Ο Μωυσής Ελισάφ, διετέλεσε επί πολλά χρόνια μέλος του Δ.Σ στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Επί διετία διετέλεσε, γενικός γραμματέας του Δ.Σ, ενώ για 2 δεκαετίες, ήταν πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων. Αμέσως μετά την εκλογή του ως δημάρχου Ιωαννίνων, τον Ιούνιο του 2019, το ΚΙΣΕ σε ανακοίνωση του, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Για τον Ελληνικό Εβραϊσμό, η επιτυχία του Μωυσή Ελισάφ σηματοδοτεί σταθμό στην ιστορία της εβραϊκής παρουσίας, τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων, όσο και στην Ελλάδα, αφού για πρώτη φορά Έλληνας εβραϊκού θρησκεύματος εκλέγεται δήμαρχος. Μια επιτυχία που προκαλεί θαυμασμό, αλλά και συγκίνηση». Ο Μωυσής Ελισάφ αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1979. Εργάστηκε στο Institute of Lipids and Atherosclerosis Research, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Sackler School of Medicine του Πανεπιστημίου του Τελ-Αβίβ , Ισραήλ (1993-1994).

Διετέλεσε καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής της Β' Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ. Ήταν επίσης υπεύθυνος των Εξωτερικών Ιατρείων Διαταραχών του Μεταβολισμού των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας όπου παρακολουθούνται πολυάριθμοι ασθενείς.Υπήρξε ενεργό μέλος 27 Επιστημονικών Εταιρειών, ενώ διετέλεσε κατ΄επανάληψη πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και μέλος του Δ.Σ. Επίσης, υπήρξε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Ο εκλιπών διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σύνταξης και μέλος της συντακτικής επιτροπής, 47 διεθνώς αναγνωρισμένων ιατρικών περιοδικών, αλλά και κριτής σε 118 διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έχει 772 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στη βασική και κλινική έρευνα, στο αντικείμενο της υπέρτασης, των λιπιδίων, της αθηροσκλήρωσης, καθώς και στις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών. Έχει εκδώσει 2 βιβλία, με αντικείμενο τις διαταραχές τής οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών, καθώς και τις δυσλιπιδαιμίες. Είχε οργανώσει πολλά συνέδρια και συμπόσια στο αντικείμενο της υπέρτασης, της δυσλιπιδαιμίας, της αθηροσκλήρωσης, της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών.

Ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Satellite Meeting on Secondary Dyslipidemias of the European Atherosclerosis Society (EAS), το 1999. Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που σχετίζονται με τη θεραπεία των υπερλιπιδαιμιών, της υπέρτασης, του διαβήτη και άλλων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Διετέλεσε επανειλημμένα δημοτικός σύμβουλος και ήταν πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών από το 2011 έως το 2014. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων

Σακελλαροπούλου: O αδόκητος θάνατός του αφήνει την πόλη πιο φτωχή

"Με συγκίνηση και βαθύτατη θλίψη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποχαιρετά τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, μετά από μια άνιση μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 69 ετών.

Σε δήλωσή της η Κυρία Σακελλαροπούλου τονίζει ότι "ο αδόκητος θάνατός του αφήνει την πόλη πιο φτωχή, τους Γιαννιώτες στερημένους από έναν δημοτικό άρχοντα με σπάνια ακεραιότητα χαρακτήρα, αδέσμευτο, πολέμιο της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού, που έχτιζε γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και ενέπνεε με το ήθος και το όραμά του".

Επισημαίνει, επίσης, ότι "Ρωμανιώτης Εβραίος, γέννημα θρέμμα της ακμαίας εβραϊκής κοινότητας που αφανίστηκε στο Ολοκαύτωμα, πιστός στην παράδοσή της, αντλούσε από το οδυνηρό παρελθόν δύναμη για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του συνανήκειν".

Καταλήγοντας σημειώνει ότι "Γιατρός, πανεπιστημιακός καθηγητής, παθιασμένος με τα κοινά, υπήρξε ταγμένος στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποτυπώματος του μικρού τόπου του που χώρεσε τόσους πολιτισμούς. Η ήπια, ενωτική, τολμηρή και οραματική προσωπικότητά του θα λείψει από τους συμπολίτες του και από όλους εμάς που τον γνωρίσαμε, συνομιλήσαμε, συνεργαστήκαμε και συνδεθήκαμε μαζί του με μια φιλία ανεκτίμητη".

Μητσοτάκης: Άφησε βαθύ αποτύπωμα στην επιστήμη του

"Τα Γιάννενα και η Αυτοδιοίκηση, η Ιατρική και η Ισραηλιτική Κοινότητα, θρηνούν μαζί με όλους μας τον Μωυσή Ελισάφ. Έναν σπουδαίο δήμαρχο, άξιο επιστήμονα και πάνω απ’ όλα, έναν φωτεινό άνθρωπο. Γιατί ο Μωυσής υπηρέτησε με δημιουργικό πάθος την πόλη του και την κοινωνία, από όποια θέση και αν βρέθηκε.

Άφησε βαθύ αποτύπωμα στην επιστήμη του, διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο, αλλά και διευθύνοντας ενεργά την Β΄ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Τα γράμματα τού οφείλουν πολλά ως Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου του τόπου του. Όπως και η δημόσια ζωή την οποία κόσμησε ως πρώτος πολίτης της γενέτειράς του και μέλος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου.

Υπήρξε ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος στην Ελλάδα, από την Ρωμανιώτικη κοινότητα, την παλαιότερη ίσως της χώρας μας. Και ως απόγονος μαρτύρων των στρατοπέδων συγκέντρωσης, αγωνίστηκε για τη δικαίωση των θυμάτων. Για όσους, όμως, είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του, αυτό ήταν το επιστέγασμα και η δίκαιη ανταμοιβή μιας ζωής αφιερωμένης στο κοινό καλό.

Μόνιμη έγνοια του στην πλούσια πολιτική του δραστηριότητα ήταν η ενότητα και η συνεννόηση στις κοινές προκλήσεις. Με γέφυρα, την επιβλητική του μετριοπάθεια. Αυτήν που μας έκανε να συνεργαστούμε αρμονικά στη διάρκεια της δημαρχίας του και να οικοδομήσουμε μία ζεστή και ειλικρινή σχέση.

Στην αγαπημένη του σύζυγο Κλεοπάτρα, στους οικείους του, στους αμέτρητους φίλους του στα Γιάννενα και σε όλη την Ελλάδα απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με πολλή αγάπη" ανέφερε ο πρωθυπουργός σε δήλωσή του.

ΣΥΡΙΖΑ: O Μωυσής Ελισάφ ήταν ένα παράδειγμα ενεργού και προοδευτικού πολίτη

«Ο Μωυσής Ελισάφ ήταν ένα παράδειγμα ενεργού και προοδευτικού πολίτη που λειτουργούσε στο πλαίσιο των συναινέσεων, μακριά από προκαταλήψεις και μισαλλοδοξίες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του, την εβραϊκή κοινότητα και τους πολίτες των Ιωαννίνων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει επίσης στην ανακοίνωση του: «Ο Μωυσής Ελισάφ υπήρξε πανεπιστημιακός με σημαντική προσφορά στον χώρο της υγείας και της ιατρικής επιστήμης. Είχε εκλεγεί δήμαρχος Ιωαννίνων και είχε γίνει έτσι ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος στην Ελλάδα. Το όραμά του ήταν η επανασύνδεση της πόλης με την ιστορική κοσμοπολίτική της παράδοση και η διαμόρφωση της με σύγχρονους όρους εξωστρέφειας και δυναμισμού. Γιος επιζώντων του Ολοκαυτώματος, διετέλεσε πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου».

Ανδρουλάκης: Η θητεία του αποτελεί ορόσημο

"Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη τον αγαπητό μου φίλο, Μωυσή Ελισάφ, τον Δήμαρχο, γιατρό και πανεπιστημιακό δάσκαλο.

Η θητεία του στον Δήμο Ιωαννιτών ως πρώτου εβραϊκής καταγωγής Δημάρχου στην Ελλάδα, ήταν ένα ορόσημο.

Ο Μωυσής ήταν πάντα ένας άνθρωπος της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Το έργο του και οι προοδευτικές του ιδέες θα μας εμπνέουν για πάντα" είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

