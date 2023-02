Χανιά

Τροχαίο: Νεκρός 20χρονος οδηγός

Νέο θύμα στην άσφαλτο, ο 20χρονος που σκοτώθηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Που και πως συνέβη η τραγωδία..

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με 20χρονο να χάνει τη ζωή του στα Χανιά.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στη 01:30 περίπου σήμερα τα ξημερώματα στο Αρώνι Χανίων όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Ο νεαρός εγκλωβίστηκε στο όχημα του και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας άνδρες της οποίας τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του.

Με τη χρήση διασωστικής σειράς, ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από Ε.Ι.Χ. όχημα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής του οχήματος, στην περιοχή Αρώνι Χανίων Κρήτης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 19, 2023

Στη συνέχεια ο άτυχος νέος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Πηγή: ekriti.gr, Εικόνες: flashnews.gr

