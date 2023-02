Χανιά

Χανιά: Θρήνος για τον καταδρομέα που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα νέο παιδί έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Ανείπωτος θρήνος για την οικογένειά του.

Νέα τραγωδία έπλεξε οικογένεια στα Χανιά, αφού 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ του Σαββάτου.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος στον δρόμο του αεροδρομίου Χανίων με κατεύθυνση προς τα Χανιά, ενώ διερχόταν από το Αρώνι – από άγνωστο λόγο – εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω στον κορμό ενός μεγάλο ευκάλυπτου που βρίσκεται μπροστά από το ξωκκλήσι του Τιμίου Σταυρού.

To αυτοκίνητο εκτινάχτηκε στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 20χρονο οδηγό, αλλά δυστυχώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στα συντρίμμια του αυτοκινήτου.

Ο 19χρονος Τάσος Ξεκουκουλωτάκης πριν από λίγους μήνες, τον Νοέμβριο του 2022, ξεκίνησε να υπηρετεί την θητεία του στην 1η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών στο Μάλεμε Χανίων και ήταν πολύ περήφανος καθώς στο προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έγραψε:

«Τα μάτια μου βουρκώσανε όταν μπερέ μου δώσανε γιατί ήτανε ο πράσινος, από όλους ο πιο μάχιμος».

Περήφανος ήταν και ο πατέρας του, πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος, της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο οποίος είχε γράψει: «Άξιος γιε μου!! Ο Άγιος Γεώργιος να σου δώσει την δύναμη να τιμήσεις τον ένδοξο πράσινο μπερέ», όπως και τα δύο του αδέλφια.

«Απόψε ο Θεός αποφάσισε να σε πάρει κοντά του. Γιατί ανθρώπους με την ψυχή τη δικιά σου, δεν θέλει να χαραμίζονται εδώ. Τάσο μου θα είσαι πάντα ο μικρός μας αδερφός. Σ’ αγαπώ», έγραψε ο ένας από τους αδελφούς του, με δεκάδες συλλυπητήρια μηνύματα να ακολουθούν την ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν από λίγα χρόνια – ως μαθητής – ο 19χρονος ήταν και αθλητής, μέλος της ομάδας χαντμπολ του Ωρίωνα Χανίων, ενώ ήταν μέλος και του Μουσικοχορευτικού Ομίλου Πλατανιά.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρίτσαρντ Γκιρ: στο νοσοκομείο ο ηθοποιός

Βόλος: μπούκαραν σε νοσοκομείο και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Τροχαίο με αγριογούρουνο: “Πέταξε” το αυτοκίνητο σε γεφυράκι (εικόνες)