Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε ζαχαροπλαστείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα απείλησαν με μαχαίρι τον υπάλληλο.

Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κατάστημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στις 21:40 δύο δράστες μπήκαν σε αρτοζαχαροπλαστείο το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πέτρου Συνδίκα με Κρήτης.

Αφού απείλησαν τον υπάλληλο του καταστήματος με μαχαίρι πήραν περίπου 100 ευρώ από την ταμειακή μηχανή και τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο άμεσα έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν οι δράστες.

Πηγή: grtimes.gr