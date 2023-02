Χανιά

Χανιά: βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο διαμέρισμα, όμως για την άτυχη γυναίκα ήταν πλέον αργά.

Τραγωδία στην Κρήτη, καθώς βρέθηκε απανθρακωμένη, μια 69χρονη γυναίκα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα όπου διέμενε στα Χανιά, στην οδό Λισσού.

Επί τόπου έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με επτά πυροσβέστες, ενώ την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Λισσού στα Χανιά Κρήτης. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 20, 2023

Δεν έχουν διευκρινιστεί έως τώρα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

