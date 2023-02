Ηλεία

Ηλεία: Κρέμασαν σκύλο σε γέφυρα (σκληρές εικόνες)

Σοκ από την κτηνωδία στην Ηλεία. Επί τόπου οι αστυνομικές δυνάμεις.

Ένα αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισαν φιλόζωοι έξω από το χωριό Αρβανίτη στον Νομό Ηλείας στην Πελοπόννησο.

Χθες η Φιλοζωική Οργάνωση της περιοχής, έλαβε τηλεφώνημα από φίλη που ζει στην Αθήνα σχετικά με ένα ανάρτηση στα social media που αφορούσε ένα σκυλάκι το οποίο κάποιος είχε δέσει στα κάγκελα της μικρής γέφυρας που υπάρχει έξω από το χωριό. Το ζώο το είχε εντοπίσει ένας νεαρός που απευθύνθηκε, όπου μπορούσε ζητώντας βοήθεια χωρίς καμία ανταπόκριση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Φιλοζωικού Σωματείου Κρεστενών.

Δυστυχώς όταν ενημερώθηκαν οι φιλόζωοι και έφτασαν στο σημείο, το ζώο ήταν νεκρό. Το βρήκαν κρεμασμένο από τα κάγκελα της γέφυρας.Το μέλος του σωματείου κάλεσε αμέσως το αστυνομικό τμήμα του Πύργου το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα και έστειλε αμέσως περιπολικό.

Η ανακοίνωση του Φιλοζωικού Σωματείου Κρεστένων, συνεχίζει: «Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον Δήμο του Πύργου που παρόλο που είχε την υποχρέωση να στείλει συνεργείο άμεσα να περισυλλέξει το ζώο και να το στείλει στην κτηνιατρική υπηρεσία, μας είχε να ξεροσταλιάζουμε τουλάχιστον 3 ώρες και αποφάσισε να δράσει μετά από μαραθώνιο τηλεφωνημάτων και από εμάς και από την αστυνομία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την αστυνομία για την άψογη αντιμετώπιση του περιστατικού, και τους αστυνομικούς που παρέμειναν στον χώρο μέχρι να έρθει αντικατάσταση παρόλο που είχε λήξει η βάρδια τους. Το σκυλί ανήκε σε κάποιον από το Αρβανίτη ή από τα γύρω χωριά. Παρακαλούμε όποιος γνωρίζει τον κηδεμόνα του παρακαλούμε να μας ενημερώσει».

Πηγή: agriniopress

