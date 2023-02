Ηλεία

Ηλεία: Πέθανε ο Μητροπολίτης πρώην Ηλείας Γερμανός

Tα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα επιδεινώθηκαν. Ποιος ήταν ο αγαπητός στην περιοχή ιερέας.

Στο πένθος βυθίζεται η Ηλεία καθώς περίπου στις εννέα το βράδυ της Τρίτης, εκοιμήθη ο Μητροπολίτης πρώην Ηλείας Γερμανός σε ηλικία 91 ετών.

Τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, το τελευταίο διάστημα επιδεινώθηκαν και τον οδήγησαν σε ιδιωτική κλινική της Πάτρας.

Επέστρεψε στο γηροκομείο "Παναγία η Καθολική" της Γαστούνης, όπου επέλεξε να διαμένει μετά την παραίτησή του, όπου και το βράδυ της Τρίτης κατέληξε.

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Ηλείας Γερμανός υπηρέτησε την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας βρισκόμενος στην κεφαλή της για 41 χρόνια και παρέδωσε τη σκυτάλη στον Αθανάσιο Μπαχό, που ενθρονίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Ηλείας Γερμανός (κατά κόσμον Ιωάννης Παρασκευόπουλος του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας) γεννήθηκε στον Καρδαμά Ηλείας στις 24 Φεβρουάριου 1932 όπου ετελείωσε το Δημοτικόν Σχολείον. Το 1946 εγγράφεται εις την Επτατάξιον Εκκλησιαστικήν Σχολήν Κορίνθου και το 1953 εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφοιτήσας τον Φεβρουάριον του 1958.

Υπηρέτησε στον Στρατόν ξηράς και την Αεροπορίαν για30 μήνες, ως έφεδρος Ανθυποσμηναγός.

Στις 8 Νοεμβρίου 1960 κείρεται μοναχός εις την Ι. Μονήν Παναγίας Σκαφιδιάς από τον Μητροπολίτην Ηλείας Γερμανόν και μετονομάζεται εις Γερμανόν. Την 20ην Νοεμβρίου του ιδίου έτους χειροτονείται Διάκονος εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Καρδαμά και την 6ην Δεκεμβρίου Πρεσβύτερος εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν Αγίου Νικολάου Πύργου υπό του Μητροπολίτου Ηλείας Γερμανού, χειροθετηθείς Αρχιμανδρίτης.

Υπηρέτησε επ’ ολίγον ως Εφημέριος εις τις Ενορίες Βρανά – Βαρθολομιού και Σκουροχωρίου και τον Σεπτέμβριον του 1961 διορίστηκε τακτικός Ιεροκήρυξ και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Πρωτοσυγκελλεύων, μη υπάρχοντος Πρωτοσυγκέλλου.

Τον Μάρτιο του 1979 διορίστηκε Α’ Γραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την 1ην Οκτωβρίου 1981 εξελέγη Μητροπολίτης Ηλείας.

Την 3ην Οκτωβρίου 1981 χειροτονήθηκε Επίσκοπος στον Ι. Ναόν Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθηνών υπό του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου ΣΕΡΑΦΕΙΜ και την 24ην Οκτωβρίου θρονίστηκε στον Ι. Ναόν Αγίου Νικολάου Πύργου, διακονών Αρχιερατικώς.

Τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο, η οποία έγινε αποδεκτή στις 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Η τελευταία του Θεία Λειτουργία ως Μητροπολίτη Ηλείας ετελέσθη στις 3 Οκτωβρίου 2022 και στις 14 Νοεμβρίου παρέδωσε ως Τοποτηρητής Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας τον Επισκοπικό θρόνο στον διάδοχό και στενό συνεργάτη του όλα αυτά τα χρόνια Αθανάσιο Β'.

